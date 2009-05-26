Сконвертировать PNG в векторный формат

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Завершен12 заявок423 просмотра

Есть заготовка для визитной карточки (в приложении). Нужно:

1) Логотип Anuko с неё (и только его) выполнить отдельно в популярных векторных форматах (разных, каких - вам виднее).

2) Сконвертировать визитную карточку (всю) в PDF file в двух вариантах, вот так:

- 3.5 на 2 inches, без bleeding (то есть немножко отрезать, чтобы надпись сверху была по вертикальной середине фона).

- 3.5 на 2 inches + 1/8 inches с каждой стороны на bleeding (в заготовке bleeding предусмотрен, не уверен насчёт размера).

Если можете КАЧЕСТВЕННО сделать, укажите стоимость и срок выполнения. Спасибо.

Есло что-то неясно - спрашивайте плиз. Делать тут особо нечего, желательно сделать сразу (до моего завтра).

16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо. Работа выполнена хорошо.
Большое спасибо, работать было как всегда приятно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
mkmaks
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
mkmaks
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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