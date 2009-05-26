Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик. В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три ...
Сконвертировать PNG в векторный формат
Есть заготовка для визитной карточки (в приложении). Нужно:
1) Логотип Anuko с неё (и только его) выполнить отдельно в популярных векторных форматах (разных, каких - вам виднее).
2) Сконвертировать визитную карточку (всю) в PDF file в двух вариантах, вот так:
- 3.5 на 2 inches, без bleeding (то есть немножко отрезать, чтобы надпись сверху была по вертикальной середине фона).
- 3.5 на 2 inches + 1/8 inches с каждой стороны на bleeding (в заготовке bleeding предусмотрен, не уверен насчёт размера).
Если можете КАЧЕСТВЕННО сделать, укажите стоимость и срок выполнения. Спасибо.
Есло что-то неясно - спрашивайте плиз. Делать тут особо нечего, желательно сделать сразу (до моего завтра).
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