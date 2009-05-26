Сконвертировать PNG в векторный формат

Есть заготовка для визитной карточки (в приложении). Нужно:

1) Логотип Anuko с неё (и только его) выполнить отдельно в популярных векторных форматах (разных, каких - вам виднее).

2) Сконвертировать визитную карточку (всю) в PDF file в двух вариантах, вот так:

- 3.5 на 2 inches, без bleeding (то есть немножко отрезать, чтобы надпись сверху была по вертикальной середине фона).

- 3.5 на 2 inches + 1/8 inches с каждой стороны на bleeding (в заготовке bleeding предусмотрен, не уверен насчёт размера).

Если можете КАЧЕСТВЕННО сделать, укажите стоимость и срок выполнения. Спасибо.

Есло что-то неясно - спрашивайте плиз. Делать тут особо нечего, желательно сделать сразу (до моего завтра).