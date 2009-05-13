http://consult-help.kz/ Вот такой сайт. Нужно чтобы он стал более живым и красивым. Пишите свои предложения и сколько это будет стоить ВНИМАНИЕ: "ЧТО ТО, ЧТО БУДЕТ НЕДОРОГО, но красиво"
Изготовление шаблона для е-мейл рассылки
Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки
В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик.
В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю.
Макет темплейта будет выслан выбранному исполнителю.
Сообщите пожалуйста ваши расценки, сроки и покажите ваше портфолио.
Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП и микрофон - печатать не люблю, зрение плохое.
ВНИМАНИЕ: если не пользуетесь Скайпом – не тратье свое и мое время, бизнеса не будет!
P.s. Приносим извинения, проект был перенесён в "Крнкурсы":
Заявки фрилансеров
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