Изготовление шаблона для е-мейл рассылки

Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки

В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик.

В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю.

Макет темплейта будет выслан выбранному исполнителю.

Сообщите пожалуйста ваши расценки, сроки и покажите ваше портфолио.

Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП и микрофон - печатать не люблю, зрение плохое.

ВНИМАНИЕ: если не пользуетесь Скайпом – не тратье свое и мое время, бизнеса не будет!

P.s. Приносим извинения, проект был перенесён в "Крнкурсы":

http://www.weblancer.net/projects/116153.html