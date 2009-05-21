Перерисовать схемы из jpg в Corel

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Закрыт26 заявок421 просмотр

Добрый день необходим перерисовать несколько схем из jpg в corel Draw. Задание простое - предпочтение меньшей цене.

webideaточкаkz/premiumshemi.rar

16 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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