Нужно сделать чертеж в Corel. В архиве картинка с заданием и пример готовой работы.

Внимательно смотрите файл с примером, там две страницы.

Вобщем вначале нужно сделать рисунок в трех проекциях, а потом аксонометрический чертеж.

Просьба не писать тем, кто не в состоянии это начертить.