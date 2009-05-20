Чертеж в Corel

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Закрыт4 заявки355 просмотров

Нужно сделать чертеж в Corel. В архиве картинка с заданием и пример готовой работы.

Внимательно смотрите файл с примером, там две страницы.

Вобщем вначале нужно сделать рисунок в трех проекциях, а потом аксонометрический чертеж.

Просьба не писать тем, кто не в состоянии это начертить.

16 лет назад
Henry13
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

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sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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