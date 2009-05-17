Доработка сайта - полуфлеш, полу иллюстрированного

Сайт непростой, у нас есть пожаления но мы не знаем точно, что и как лучше реализовать, хотелось бы сотрудничать с человеком, готовым подсказать что и как, и при этом не берущего за это баснословные гонорары.