Доработка сайта

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Закрыт7 заявок216 просмотров

Доработка сайта - полуфлеш, полу иллюстрированного

Сайт непростой, у нас есть пожаления но мы не знаем точно, что и как лучше реализовать, хотелось бы сотрудничать с человеком, готовым подсказать что и как, и при этом не берущего за это баснословные гонорары.

16 лет назад
Danelly
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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