Необходимо создать несколько типовых страниц.
Работа с графикой
Есть два файла bmp, jpg(или любой другой формат). Их нужно уменьшить. И объеденить в один. Пойдет на дельфи или на С++. Сколько с меня возьмете?
Заявки фрилансеров
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