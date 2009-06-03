Создание пиктограмм

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Завершен14 заявок247 просмотров

Создать примерно 20 пиктограмм к описаниям моющих средств.http://spb.econobel.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,47/category_id,12/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/

16 лет назад
vasilisavassa
Татьяна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$50
3 дня
ТЗ заключалось в создании пиктограмм-иконок к описанию продукции компании. Результат- отлично выполненные пиктограммы! Хочется отметить конструктивное общение в процессе создания дизайнерского продукта, оперативное реагирование на все поправки и изменение, четкое выполнение дп и в срок. Продолжаем сотрудничество. Рекомендуем! ООО ЭКЛИН.
Очень хороший заказчик. Знает чего хочет, четко ставит задачу. Приятный, вежливый, понятливый человек!Сразу же поступил новый заказ, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад

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