В архиве лежит картинка с заданием. В первой фигуре нужно сделать вертикальный срез и начертить в трех проекциях, во втором рисунке нужно сделать горизонтальный срез и начертить в трех проекциях. Так же ...
Сборочный чертеж
В архиве задание и пример работы. Сделать точно так. Нарисовать фигуру в сборе в трех проекциях, и каждую деталь отдельно
Нарисовать нужно в Corel
Аська 431-763-86три
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