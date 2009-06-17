Вёрстка 4-х страниц в Microsoft Visio

Приятно было не только выполнить работу, чётко и максимально просто сформулированную, но и сотрудничать в плане её особенностей. В процессе работы я сделал пару ошибок, но не получил в этом упрёка, а только предложение их исправить. В свете сказанного хотелось выполнить работу ещё лучше. Оплатил за меня комиссию сервису, хотя я этого не ждал. Хороший человек. Достоин самой высокой оценки.