Сделать дизайн forum.ufapr.ru

Существует посещаемый сайт. Раньше по одному коду приносил нормальную сумму в день, после того как я случайно подправил цвета блока, и т.д - заработок упал в 3-4 раза.. В общем нужно сделать следующие: Я вам даю ссылку на ...
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