Векторизация изображения

$50
ПрочееЗавершен23 заявки437 просмотров
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Нужно перевести в кривые (формат Corel Draw) изображение из приложения.

Желательно сегодня.

14 лет назад
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Santina
Марина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Всё отлично, заказывал отрисовку изображения в вектор, выполнено качественно и по приемлемой цене. Рекомендую.
Замечательный заказчик!) Задание поставлено ясно, оплата по договоренности точно в срок. Работа в радость! Очень буду рада дальнейшему сотрудничеству:-))
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