Необходимо изготовление маршрутной карты с помощью ГИС (геоинформационных систем): AutocadMap, Mapinfo, ArcGis, Microstation и др. Информация будет предоставлена в worde. Предположительный срок: до месяца
Csv в virtMart Срочно
Срочно нужно научиться подгружать прайс из Exel на прайс. Срочно!!!!! 552668596
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