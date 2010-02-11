Пофиксить баги в WordPress

1. Вывести рубрики в меню в шапке сайта. Специфика проблемы в том, что сайт мультиязычный и при переходе на одну из языковых версий должно меняться и само меню.

2. Форму «поиск» адаптировать под каждую версию, то есть в украинской версии в окне поиска должно быть написано «Пошук», в английской - Search.

3. Также ссылка в меню «Главная» для каждой версии должна быть на своем языке.