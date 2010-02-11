Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории. Нужно всё сделать очень быстро. Оставляйте сроки и цены. Все вопросы в личку или в аську 206-467-432
Пофиксить баги в WordPress
1. Вывести рубрики в меню в шапке сайта. Специфика проблемы в том, что сайт мультиязычный и при переходе на одну из языковых версий должно меняться и само меню.
2. Форму «поиск» адаптировать под каждую версию, то есть в украинской версии в окне поиска должно быть написано «Пошук», в английской - Search.
3. Также ссылка в меню «Главная» для каждой версии должна быть на своем языке.
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