Починить шлейфа на Asus

Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО требуется человек, разбирающийся в нетбуках, который сможет заменить шлейф на Asus 1000H.
Не берутся делать в сервисах, т.к. нет деталей, или ломят цену выше стоимости самого ноута.
Рассмотрю любые предложения и варианты.
[email protected] Елена
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