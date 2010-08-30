Починить шлейфа на Asus

Господа и дамы, нужно с двух программ сделать Portable. Программа №1 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 VAG-COM 311 Рус Программа №2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 Scanmaster ELM 1.7 Заявки без сроков и цены не будут приняты, задержка по срокам (-10% в день)