Поиск URL на странице с последующим открыванием их в браузере.

Программа которая могла бы на странице(сайте)

получать все урлы с определенным совпадением символов, к примеру:

Есть гипперссылки на странице http://6.6.6.6/:

http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=111

http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=222

http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=333

и т.д

Есть эдит, в который вводятся начальные символы "http://6.6.6.6/index.php_page"

Он ищет все гиперссылки похожие на совпадение.

Находить их. И через браузер открывать их в окнах\вкладках браузера.

Браузер любой. Но желательно не IE.