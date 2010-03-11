Не могу справиться с почтовой программой. Заплачу за консультацию.
Поиск URL на странице с последующим открыванием их
Поиск URL на странице с последующим открыванием их в браузере.
Программа которая могла бы на странице(сайте)
получать все урлы с определенным совпадением символов, к примеру:
Есть гипперссылки на странице http://6.6.6.6/:
http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=111
http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=222
http://6.6.6.6/index.php_page_id=id=333
и т.д
Есть эдит, в который вводятся начальные символы "http://6.6.6.6/index.php_page"
Он ищет все гиперссылки похожие на совпадение.
Находить их. И через браузер открывать их в окнах\вкладках браузера.
Браузер любой. Но желательно не IE.
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