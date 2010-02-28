Срочно нужно научиться подгружать прайс из Exel на прайс. Срочно!!!!! 552668596
Подгрузить прайс на virtuemart
Kiamsk.ru Нужно чтобы категории были как в прайсе Марка Производитель Артикул Наименование Модель Цена закупки Кол-во Срок доставки Поставщик Цена продажи. И подгрузить прайс ивсё!!! Просто очень!!!
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