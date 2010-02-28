Подгрузить прайс на virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка107 просмотров

Kiamsk.ru Нужно чтобы категории были как в прайсе Марка Производитель Артикул Наименование Модель Цена закупки Кол-во Срок доставки Поставщик Цена продажи. И подгрузить прайс ивсё!!! Просто очень!!!

СРОЧНО ЗА ВАШУ ЦЕНУ

15 лет назад
a2kat
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Csv в virtMart Срочно

    $50

    Срочно нужно научиться подгружать прайс из Exel на прайс. Срочно!!!!! 552668596

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    В сайт на самодельной системе управления контентом необходимо внести изменения. Поправить форму регистрации на сайте и подтверждения e-mail. А так же другие подобные поправки, сроки и бюджет важны.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Коректировка карточки заказа

    $50

    Требуется специалист по вебассисту(шопскрипт).Нужно визуальная коректировка карточки заказа. Прошу аськи оставлять в проекте и в личку

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • DLE forum - править баги.

    Здравствуйте, есть DLE forum, нужно сделать следующее: 1. Ссылка на подфорум (на главной форума forum.site.ru) выглядит site.ru/forum/forum.. а нужно сделать forum.site.ru/forum... 2. При выводе последних тем форума на главную сайта, отображается ...

    DLE
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • AutocadMap, Mapinfo, ArcGis, Microstation

    $200

    Необходимо изготовление маршрутной карты с помощью ГИС (геоинформационных систем): AutocadMap, Mapinfo, ArcGis, Microstation и др. Информация будет предоставлена в worde. Предположительный срок: до месяца

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать RSS для Foruma и Блогов в Drupal

    Требуется сделать трансляцию новых сообщений на форуме в RSS, а так же новых записей в блогах на сайте Drupal. Я так понимаю, что для этого есть готовые модели (feed, agregatorRSS...) вот нужно его поставить и ...

    Drupal
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пофиксить баги в WordPress

    1. Вывести рубрики в меню в шапке сайта. Специфика проблемы в том, что сайт мультиязычный и при переходе на одну из языковых версий должно меняться и само меню. 2. Форму «поиск» адаптировать ...

    WordPress
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно! Прайс лист из Excel для WebAsyst

    Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории. Нужно всё сделать очень быстро. Оставляйте сроки и цены. Все вопросы в личку или в аську 206-467-432

    Webasyst
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить кодировку

    Нужно поправить кодировку для сайта www.armsport.kz. Сейчас там вместо букв вопросики. И решить такую проблему как "Невозможно подключиться к серверу базы данных". Жду ваших предложений по ценам и срокам.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад