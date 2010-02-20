DLE forum - править баги.

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Закрытнет заявок165 просмотров

Здравствуйте,

есть DLE forum, нужно сделать следующее:

1. Ссылка на подфорум (на главной форума forum.site.ru) выглядит site.ru/forum/forum.. а нужно сделать forum.site.ru/forum...

2. При выводе последних тем форума на главную сайта, отображается только {forum}

3. Выбрасывает из логина, при переходе с форума в админ-панель.

Доступ по фтп не даю, дам только файлы.

Цены пожалуйста и сроки!

Спасибо!

DLE
15 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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