Нужен JS скрипт ротатора двух информеров.

Сайт http://onlyword.ru/ 1.Требуется сделать так, чтобы заголовки всех постов автоматически выводились в теге А заголовок блога ( персональный сайт копирайтера) был в Размеры шрифта и внешний вид страниц не должен измениться. 2.В верхнем меню ...
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Нужно что бы определенный блок, а точнее рекламный блок показывался только 1 раз в сутки 1 уникальному юзверю.
Остальные подробности в личке или в асе.
Здесь укажите ваши цены и сроки.
Спасибо.
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