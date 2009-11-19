Требуется внести коррективы на сайт (wordpress)

Сайт http://onlyword.ru/

1.Требуется сделать так, чтобы заголовки всех постов автоматически выводились в теге

А заголовок блога ( персональный сайт копирайтера) был вРазмеры шрифта и внешний вид страниц не должен измениться.

2.В верхнем меню заменить «home» на «главная».

3.В «Полезные статьи» строчки из названия одной статьи сделать ближе к друг другу, а расстояние между названиями статей должно остаться то же ( чтобы посетитель сайта мог понять где название одной статьи, а где уже другой).

4.В нижнем меню сделать так, чтобы все пункты меню были «на листе», а не смещались на темный фон. Пускай будет в две строчки, ничего страшного. Главное, чтобы вид стал лучше и все было понятно. Если получится убрать «перегородку» и растянуть меню по всей длине — еще лучше.

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