Требуется внести коррективы на сайт (wordpress)

ПрочееЗавершен8 заявок262 просмотра
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Сайт http://onlyword.ru/

1.Требуется сделать так, чтобы заголовки всех постов автоматически выводились в теге

А заголовок блога ( персональный сайт копирайтера) был в

Размеры шрифта и внешний вид страниц не должен измениться.

2.В верхнем меню заменить «home» на «главная».

3.В «Полезные статьи» строчки из названия одной статьи сделать ближе к друг другу, а расстояние между названиями статей должно остаться то же ( чтобы посетитель сайта мог понять где название одной статьи, а где уже другой).

4.В нижнем меню сделать так, чтобы все пункты меню были «на листе», а не смещались на темный фон. Пускай будет в две строчки, ничего страшного. Главное, чтобы вид стал лучше и все было понятно. Если получится убрать «перегородку» и растянуть меню по всей длине — еще лучше.

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WordPress
14 лет назад
Astarta50
Татьяна 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Все выполнено четко по ТЗ и в короткие сроки.
Отлично поработали, без лишних вопросов, все во время оплачено. Спасибо за проект, обращайтесь еще.
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