Требуется внести коррективы на сайт (wordpress)

Добрый день, коллеги Существует веб-сайт www.eurocity.by, работает на shop-script, расположен на американском сервере, но пользователи из региона - Беларусь. Необходимо максимально оптимизировать скорость загрузки. Т.е. 1. необходимо перенести на новый хостинг (с понедельника будет сервер) 2. Массово ...
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Сайт http://onlyword.ru/
1.Требуется сделать так, чтобы заголовки всех постов автоматически выводились в тегеА заголовок блога ( персональный сайт копирайтера) был в Размеры шрифта и внешний вид страниц не должен измениться.
2.В верхнем меню заменить «home» на «главная».
3.В «Полезные статьи» строчки из названия одной статьи сделать ближе к друг другу, а расстояние между названиями статей должно остаться то же ( чтобы посетитель сайта мог понять где название одной статьи, а где уже другой).
4.В нижнем меню сделать так, чтобы все пункты меню были «на листе», а не смещались на темный фон. Пускай будет в две строчки, ничего страшного. Главное, чтобы вид стал лучше и все было понятно. Если получится убрать «перегородку» и растянуть меню по всей длине — еще лучше.
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