Оптимизация веб-сайта (скорость загрузки)

ПрочееЗакрыт6 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, коллеги

Существует веб-сайт www.eurocity.by, работает на shop-script, расположен на американском сервере, но пользователи из региона - Беларусь.

Необходимо максимально оптимизировать скорость загрузки.

Т.е.

1. необходимо перенести на новый хостинг (с понедельника будет сервер)

2. Массово соптимизировать все фотографии товаров, но без ощутимых потерб качества (например поодиночке размер фоток ужимается в 2-5 раз в фотошопе через ctrl +alt + shift + s, но это поодиночке, а картинок несколько тысяч)

3. Возможно оптимизация технических фоток на сайте

4. Возможно оптимизация верстки сайта

5. Ваши предложения.

На деле мне необходимы сведения о скорости загрузки основной страницы и страниц с товаром сейчас, и данные о скорости загрузки после оптимиззации.

Показатель +50% к скорости загрузки считаю нормальным, но не пределом.

Но еще раз повторюсь - скорость не должна идти сильно в ущерб качеству.

С удовольствием выслушаю ваши предложения и вопросы.

Оплата WMZ, либо наличные в Минске, безналичные в Беларуси

Предложения принимаются от пользователей, имеющих рейтинг и отзывы. Цены пожалуйста не ломите, бюджет в целом ограничен.

Пишите предложения сдесь пожалуйста.

Спасибо

14 лет назад
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$150
2 дня
  • Похожие заказы

  • Настройка OsCommerce VaM

    $50

    Необходимо настроить способы доставки и оплаты в уже работающем OsCommerce VaM

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибку в CMS

    $18

    Нужно исправить ошибку в CMS Оригинал сайта http://message-spy.ru/ Я сделал его зеркало, но только на испанском языке http://www.buscamovil.ru/ Проблема заключается в том, что при нажатии кнопки получить информацию на оригинале ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с joomla

    $50

    Необходимо подсоединить рсс канал к сайту, для автоматического добавления новостей. Сайт на joomla.

    Joomla
    Прочее6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль закрашивания части фото

    Требуется модуль, который позволит закрашивать часть фотографии (например номер машины). Как я это представляю: На вход модуль принимает фотографию, пользователь может выделить на фотографии произвольный участок (прямоугольник) и нажать "Закрасить" - затем фотография передается серверу + ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прямые видео трансляции концертов через сайт

    $100

    Собственно требуется организовать прямые видео-трансляции концертов из музыкальной школы через сайт с их записью и дальнейшей скачкой. Кто объяснит как это возможно реализовать и этоже сделает...?

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется восстановить англоязычный сайт

    Необходим восстановить хотя бы 5-10 страниц. Урлы страниц которые надо восстановить я дам Сайта в веб-архиве нет Сайта в кэше гугла и Яхо нет Сайт был небольшой - страниц до 50. Картинок, похоже, на сайте было мало - в ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по blogspot

    $5

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Я хотела бы задать несколько вопросов знающему человеку по поводу создания блога в блогспоте. Для кого-то это окажутся элементарные вещи, а мне пока тяжело в этом разобраться. Прошу откликнуться только тех, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад