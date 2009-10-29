Оптимизация веб-сайта (скорость загрузки)

Добрый день, коллеги

Существует веб-сайт www.eurocity.by, работает на shop-script, расположен на американском сервере, но пользователи из региона - Беларусь.

Необходимо максимально оптимизировать скорость загрузки.

Т.е.

1. необходимо перенести на новый хостинг (с понедельника будет сервер)

2. Массово соптимизировать все фотографии товаров, но без ощутимых потерб качества (например поодиночке размер фоток ужимается в 2-5 раз в фотошопе через ctrl +alt + shift + s, но это поодиночке, а картинок несколько тысяч)

3. Возможно оптимизация технических фоток на сайте

4. Возможно оптимизация верстки сайта

5. Ваши предложения.

На деле мне необходимы сведения о скорости загрузки основной страницы и страниц с товаром сейчас, и данные о скорости загрузки после оптимиззации.

Показатель +50% к скорости загрузки считаю нормальным, но не пределом.

Но еще раз повторюсь - скорость не должна идти сильно в ущерб качеству.

С удовольствием выслушаю ваши предложения и вопросы.

Оплата WMZ, либо наличные в Минске, безналичные в Беларуси

Предложения принимаются от пользователей, имеющих рейтинг и отзывы. Цены пожалуйста не ломите, бюджет в целом ограничен.

Пишите предложения сдесь пожалуйста.

Спасибо