Оптимизация веб-сайта (скорость загрузки)

Изменение url страниц на Joomla 1.5.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги
Существует веб-сайт www.eurocity.by, работает на shop-script, расположен на американском сервере, но пользователи из региона - Беларусь.
Необходимо максимально оптимизировать скорость загрузки.
Т.е.
1. необходимо перенести на новый хостинг (с понедельника будет сервер)
2. Массово соптимизировать все фотографии товаров, но без ощутимых потерб качества (например поодиночке размер фоток ужимается в 2-5 раз в фотошопе через ctrl +alt + shift + s, но это поодиночке, а картинок несколько тысяч)
3. Возможно оптимизация технических фоток на сайте
4. Возможно оптимизация верстки сайта
5. Ваши предложения.
На деле мне необходимы сведения о скорости загрузки основной страницы и страниц с товаром сейчас, и данные о скорости загрузки после оптимиззации.
Показатель +50% к скорости загрузки считаю нормальным, но не пределом.
Но еще раз повторюсь - скорость не должна идти сильно в ущерб качеству.
С удовольствием выслушаю ваши предложения и вопросы.
Оплата WMZ, либо наличные в Минске, безналичные в Беларуси
Предложения принимаются от пользователей, имеющих рейтинг и отзывы. Цены пожалуйста не ломите, бюджет в целом ограничен.
Пишите предложения сдесь пожалуйста.
Спасибо
- Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо настроить способы доставки и оплаты в уже работающем OsCommerce VaMПрочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать вместо главной страницы форума – страничку с сообщением. По сути будет обычная страничка, без дизайна. На ней сообщение. А внизу уже ссылка на сам форум.Завершен14 лет назад
- $18
Нужно исправить ошибку в CMS Оригинал сайта http://message-spy.ru/ Я сделал его зеркало, но только на испанском языке http://www.buscamovil.ru/ Проблема заключается в том, что при нажатии кнопки получить информацию на оригинале ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо подсоединить рсс канал к сайту, для автоматического добавления новостей. Сайт на joomla.Прочее6 заявокЗакрыт14 лет назад
Работа на 5 минут. Сайт на php-файлах.Завершен14 лет назад
Требуется модуль, который позволит закрашивать часть фотографии (например номер машины). Как я это представляю: На вход модуль принимает фотографию, пользователь может выделить на фотографии произвольный участок (прямоугольник) и нажать "Закрасить" - затем фотография передается серверу + ...Прочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Собственно требуется организовать прямые видео-трансляции концертов из музыкальной школы через сайт с их записью и дальнейшей скачкой. Кто объяснит как это возможно реализовать и этоже сделает...?Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим восстановить хотя бы 5-10 страниц. Урлы страниц которые надо восстановить я дам Сайта в веб-архиве нет Сайта в кэше гугла и Яхо нет Сайт был небольшой - страниц до 50. Картинок, похоже, на сайте было мало - в ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Я хотела бы задать несколько вопросов знающему человеку по поводу создания блога в блогспоте. Для кого-то это окажутся элементарные вещи, а мне пока тяжело в этом разобраться. Прошу откликнуться только тех, ...Закрыт14 лет назад