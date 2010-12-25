Помощь с css, сайт на wordpress

Столкнулся с проблемой:

не отображается блок вывода цветовой гаммы обуви. Уже всю голову сломал.

Пример: hector-rusland.ru/?cat=3

участок кода который генерит вордпресс, и который не отображается:

Строки 73 – 88

....

Стиль: hector-rusland.ru/wp-cont...

Строки 159 – 177

#color {

...

#color img.colorimg:hover {

border-color: #afafaf;}

Если нужно, предоставлю доступ к сайту.

ICQ: 277766762

Почта: [email protected]

Skype: boretscy

По времени: есть только эта ночь.

Отблагодарю Ya.Деньгами.