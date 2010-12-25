Необходимо раскрутить группу контактовскую.
Помощь с css, сайт на wordpress
Столкнулся с проблемой:
не отображается блок вывода цветовой гаммы обуви. Уже всю голову сломал.
Пример: hector-rusland.ru/?cat=3
участок кода который генерит вордпресс, и который не отображается:
Строки 73 – 88
....
Стиль: hector-rusland.ru/wp-cont...
Строки 159 – 177
#color {
...
#color img.colorimg:hover {
border-color: #afafaf;}
Если нужно, предоставлю доступ к сайту.
ICQ: 277766762
Почта: [email protected]
Skype: boretscy
По времени: есть только эта ночь.
Отблагодарю Ya.Деньгами.
Заявки фрилансеров
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