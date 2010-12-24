Разместить 50 статей

$50
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Закрыт6 заявок224 просмотра

Необходимо разместить 50 статей (получить 50 обратных ссылок на сайт).

Базу не предоставляю. Необходимо найти площадки самостоятельно. Вышлю список площадок, на которых уже размещались статьи, чтобы не размещать на тех же площадках повторно. Сами статьи предоставляю.

На выходе требуется 50 размещенных статей на 50 площадках и отчет, который включает в себя адрес, где размещена статья, e-mail, логин и пароль, указанные при регистрации (если проходилась регистрация), анкор ссылки.

Срок - 1 неделя.

Оплата - 1500р

14 лет назад
katalina-g
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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