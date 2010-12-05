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Установить и настроить компоненты на Джумлу
На Джумлу поставить, JomTube, JomSocial,форум vBulletin
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