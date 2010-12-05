Написать мод цитаты выделенного для форума SMF 2.0

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Нужно написать мод цитаты выделенного не в быстрый ответ как мод dQuoteSelection, а нормально в редактор.Можно попробовать изменить этот мод.

оплата договорная, жду предложений.

14 лет назад
Snayp333
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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