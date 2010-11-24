Правка в ДЛЕ

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Завершен9 заявок275 просмотров

http://abkmv.ru/fantastik/7969-potroshitelirepo-men-unrated-2010-hdrip-1400.html

Какой файл в движке дле отвечает за: "Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем."?

Хочу изменить текст.

HTML
14 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

webrazer
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webrazer
Юрий 
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Был
10 лет назад
14 лет назад

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