Проблема с меню на wordpress

есть сайт на вордпрессе.

на localhost меню на сайте работает нормально, без ошибок.

на хостинге же, во время редактирования меню появляется ошибка:

при редактировании меню, он не сохраняет больше определенного кол-ва пунктов меню, обрезая все пункты, которые лишние (превышают определенное кол-во).

прим. на сайте есть меню с 80 пунктами, когда добавляешь 5, 10, 15 или больше пунктов меню, то при сохранении меню, сохраняется только 83 пункта и не на один пункт больше.

пишите ваши предложения по срокам и ценам