Каталог товаров с обновлением из интернета и установкой с электронного носителя. Есть готовый образец. Описание в приложенном файле. Сразу пишите, на чем будете делать проект
Проблема с меню на wordpress
есть сайт на вордпрессе.
на localhost меню на сайте работает нормально, без ошибок.
на хостинге же, во время редактирования меню появляется ошибка:
при редактировании меню, он не сохраняет больше определенного кол-ва пунктов меню, обрезая все пункты, которые лишние (превышают определенное кол-во).
прим. на сайте есть меню с 80 пунктами, когда добавляешь 5, 10, 15 или больше пунктов меню, то при сохранении меню, сохраняется только 83 пункта и не на один пункт больше.
пишите ваши предложения по срокам и ценам
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