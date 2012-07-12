Полностью настроить простой сайт на хостинге

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Завершен6 заявок169 просмотров

Сайт долгое время работал на хостинге, потом был поврежден вирусами.

Необходимо полностью настроить сайт(движок Joomla) на хостинге и оттестировать, архивная рабочая версия сайта есть.

Сотрудничаю без предоплаты.

Joomla
13 лет назад
MrVlad2010
Влад 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Выполнил настройку и чистку сайта от вирусов быстро и качественно. Профессионально отвечал на многие другие вопросы. Планирую сотрудничать в дальнейшем.
Было приятно работать с Владом, в процессе работы трудностей не возникло, все доступы и данные предоставил быстро, был всегда на связи для уточнения некоторых моментов. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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