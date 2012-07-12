Бюджет по договоренности семантическое ядро для поиска дилеров Из всего списка платных ресурсов по размещению франшиз выберите пожалуйста отвечающие следующим условиям: 1) сайты, которые выдаются в первой 10-ке в Яндексе ...
Полностью настроить простой сайт на хостинге
Сайт долгое время работал на хостинге, потом был поврежден вирусами.
Необходимо полностью настроить сайт(движок Joomla) на хостинге и оттестировать, архивная рабочая версия сайта есть.
Сотрудничаю без предоплаты.
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