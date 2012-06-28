Требуется размещать модуль на сайтах интернет магазинов, с нашей информацией, модуль написан. Работа, связь с программистом интернет магазина, договориться о времени совместной работы, и собственно сама установка, если потребуется, по просьбе клиента что то дописать, ...
Семантическое ядро для поиска дилеров
Бюджет по договоренности
семантическое ядро для поиска дилеров
Из всего списка платных ресурсов по размещению франшиз выберите пожалуйста отвечающие следующим условиям:
1) сайты, которые выдаются в первой 10-ке в Яндексе и Гугле по конкретным поисковым запросам (семантическое ядро прилагаю)
2) на которых размещаются наши непрямые конкуренты (например, можно ориентироваться на компании BoConcept, Innovation и Stressless).
список в виде таблицы из нескольких колонок:
1) ссылка на ресурс
2) выдача в поисковиках (место)
3) кто из конкурентов размещен
4) стоимость размещения
Хотелось бы иметь результат сегодня или завтра утром.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать форму заказа в виде таблицы http://mwstore.ru/catalog/optovikam.php вот такую, только в пустые клеточки человек должен вписывать количество товара.Завершен13 лет назад
- $150
Требуется создание прототипа сайта на основе технического задания. Также будет необходима помощь в “отлове” подводных камней в ТЗ (где-то что-то не учтено, что-то можно толковать двояко и т.д. ) чтобы при программировании не ...Закрыт13 лет назад
Есть некий сайт, в котором ежедневно появляется большое кол-во новостей. Эти новости можно получать по подписке бесплатно (раз в сутки), но количество новостей, приходящее в одном письме, ограничено. Мне надо получать ВСЕ новости, при ...Закрыт13 лет назад
Установлен vBulletin 3.8.4 Было всё нормально, но буквально несколько дней назад, перестал работать данный модуль - "Cyb - Advanced Forum Statistics" Сам модуль на форуме отображается, но вместо статистики написано - Загрузка... И ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
- Создание и редактирование форм подписки для электронных рассылок (автоматически в системе Smartresponder) - Размещение форм на сайтах - Создание кнопок "Купить" (автоматически в системе Ecommtools) - Размещение этих кнопок на сайтах ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Доброго дня. Требуется закончить сайт магазина рукоделия (наполнить готовыми текстами) и составить краткую инструкцию пользователя админкой, чтобы можно было добавлять новости и редактировать галерею. Прошлый исполнитель проект не доделал. На чем это чудо сделано - ...Завершен13 лет назад
Необходимо перенести сайт i-estetist.ru с Joomla 1.7.3 Virtuemart 2.0.0 на PHPShop Enterprise с сохранением дизайна. Указать сроки работы и стоимость? Просьба отвечать тем кто имел опыт работы с PHPShop.Завершен13 лет назад
- $10
на моем сайте клиент делает заказ и выбирает оплату "счет в банк" и оформляет заказ потом к нему на почту приходит оформленный заказ и в конце ссылка на online состояние заказа так ...Завершен13 лет назад
Ищется ВЕБ программистПрочеенет заявокЗакрыт13 лет назад