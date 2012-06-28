Бюджет по договоренности

семантическое ядро для поиска дилеров

Из всего списка платных ресурсов по размещению франшиз выберите пожалуйста отвечающие следующим условиям:

1) сайты, которые выдаются в первой 10-ке в Яндексе и Гугле по конкретным поисковым запросам (семантическое ядро прилагаю)

2) на которых размещаются наши непрямые конкуренты (например, можно ориентироваться на компании BoConcept, Innovation и Stressless).

список в виде таблицы из нескольких колонок:

1) ссылка на ресурс

2) выдача в поисковиках (место)

3) кто из конкурентов размещен

4) стоимость размещения

Хотелось бы иметь результат сегодня или завтра утром.