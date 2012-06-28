Vbulletin: Cyb - Advanced Forum Statistics

Установлен vBulletin 3.8.4

Было всё нормально, но буквально несколько дней назад, перестал работать данный модуль - "Cyb - Advanced Forum Statistics"

Сам модуль на форуме отображается, но вместо статистики написано - Загрузка... И всё, ничего не происходит, ждать можно хоть сколько, никакой загрузки не произойдет.

Ничего нового на форум не устанавливали.