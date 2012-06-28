Необходимо создать и заполнить аккаунты для блога, во всех популярных соц. сетях и сообществах Заявки скрыты Жду от исполнителя стоимость одной регестрации
Vbulletin: Cyb - Advanced Forum Statistics
Установлен vBulletin 3.8.4
Было всё нормально, но буквально несколько дней назад, перестал работать данный модуль - "Cyb - Advanced Forum Statistics"
Сам модуль на форуме отображается, но вместо статистики написано - Загрузка... И всё, ничего не происходит, ждать можно хоть сколько, никакой загрузки не произойдет.
Ничего нового на форум не устанавливали.
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