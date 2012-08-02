Закончить сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок214 просмотров

Доброго дня. Требуется закончить сайт магазина рукоделия (наполнить готовыми текстами) и составить краткую инструкцию пользователя админкой, чтобы можно было добавлять новости и редактировать галерею. Прошлый исполнитель проект не доделал. На чем это чудо сделано - не знаю. В приложении скриншот админки. Адрес сайта - www.v-hobby.ru

13 лет назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отлично справилась с работой. Все четко и в срок, несмотря на некоторое торможение с нашей стороны. К делу подошла со знанием. Спрашивала подтверждение действий, что нам было на самом деле важно и информативно. Спасибо. С удовольствием в случае надобности обратимся еще.
Артем - прекрасный заказчик. Четкая постановка задач, своевременная оплата, приятное общение при сотрудничестве. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Зарегистрировать аккаунты в соц. сетях

    Необходимо создать и заполнить аккаунты для блога, во всех популярных соц. сетях и сообществах Заявки скрыты Жду от исполнителя стоимость одной регестрации

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос с Joomla на PHPShop Enterprise

    Необходимо перенести сайт i-estetist.ru с Joomla 1.7.3 Virtuemart 2.0.0 на PHPShop Enterprise с сохранением дизайна. Указать сроки работы и стоимость? Просьба отвечать тем кто имел опыт работы с PHPShop.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка документа в интернет-магазине phpshop

    $10

    на моем сайте клиент делает заказ и выбирает оплату "счет в банк" и оформляет заказ потом к нему на почту приходит оформленный заказ и в конце ссылка на online состояние заказа так ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос действующего сайта на публичный движок

    $50

    Требуется перенести действующий интернет-магазин www.gudklimat.ru на публичный движок либо на joomla virtuemart, либо опенкарт, либо симпла цмс. С вопросами и предложениями обращайтесь аська 590673049 или скайп seo-helps.

    JoomlaOpencart
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта с Ucoz на DLE или Wordpress

    Необходимо сделать миграцию сайта с Ucoz на DLE или Wordpress. 1) Перенос только информационной части и пользователей. 2) Перенос дизайна не нужен. 3) Форума нет. Адрес сайта ...

    DLEWordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение базы данных

    Требуется наполнение рубрик доски объявлений, нужно заполнить рубрики на скрипте Elite Board 2 я сам уже начал наполнение и рубрика авто с пробегом уже наполовину наполнена пример http://olado.ru/ названия ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Open Real Estate

    Нужно на основе CMS Open Real Estate (91.202.199.25) сделать аналог sutоchnо.ru (аналогичный функционал (без биллинга), очень похожий дизайн). Вопросы в проект, пишите стоимость и сроки.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад