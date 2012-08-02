Закончить сайт

Отлично справилась с работой. Все четко и в срок, несмотря на некоторое торможение с нашей стороны. К делу подошла со знанием. Спрашивала подтверждение действий, что нам было на самом деле важно и информативно. Спасибо. С удовольствием в случае надобности обратимся еще.