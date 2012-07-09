Зарегистрировать аккаунты в соц. сетях

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Завершен3 заявки159 просмотров

Необходимо создать и заполнить аккаунты для блога, во всех популярных соц. сетях и сообществах

Заявки скрыты

Жду от исполнителя стоимость одной регестрации

13 лет назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель, рекомендую. Все сделано точно по зданию и в срок.
Отличный заказчик. Задачу поставил четко, оплатил своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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