Нужен человек на постоянную работу удаленно, который будет занимается рекламой . Сайты по заработку в интернете.
Перенести сайт с Joomla на DLE
Перенести сайт с Joomla на DLE - с сохранением урлов (категорий, подкатегорий, новостей). Можно на самый примитивный шаблон, потом его поменяем.
ICQ 1332814.
Заявки фрилансеров
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