Необходимо сделать сортировку товара на WordPress

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Завершен2 заявки93 просмотра

Необходимо сделать сортировку товара на WordPress , сейчас когда добавляешь новый товар он на последних страницах , а необходимо что бы сортировка была по дате добавления на первых страницах.

опыт необходим.

Пишите в Skype: kirill745

WordPress
13 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$10
1 день
Выполнил, быстро.

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад