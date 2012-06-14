Требуется создать и раскрутить в поддержку моего сайта группу Вконтакте и/или Фейсбуке. Кто этим занимается?
Требуется настроить rss через hootsuite
Есть сайт наполняемый статьями. К нему подключен feedburner. Нужно настроить вывод статей через сервис hootsuite с rss ленты. В соцсети - facebook, twitter.
Заявки фрилансеров
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