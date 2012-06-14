Требуется настроить rss через hootsuite

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Закрытнет заявок84 просмотра

Есть сайт наполняемый статьями. К нему подключен feedburner. Нужно настроить вывод статей через сервис hootsuite с rss ленты. В соцсети - facebook, twitter.

13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров