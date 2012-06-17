Повесить кнопку "Помощь онлайн!"

Требуется увеличить количество участников в группе в Контакте. Интересуют любые способы, кроме запрещенных (спам, боты и т.п.). Может кто-то зарегистрирован на биржах вирусного маркетинга? Самому в этом разбираться времени нет! Или есть какие-то другие варианты ...