Создать страницу компании в Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок118 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать страницу компании в Facebook.

Все данные предоставлю.

13 лет назад
OlyaIntDesigner
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно найти шаблон.

    $20

    Работа простая. Просто нету времени на поиски. Задача: нужно найти такой шаблон http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/37290.html Который можно скачать бесплатно. 100% уверен что он Валяется в шаре.

    HTMLJoomla
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор шаблона

    ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО (в тексте ниже следует читать www.airpol.ru вместо www.airpol.com) Подбор платного шаблона, предпочтительно Wordpress, из источников типа http://themeforest.net/ (как пример). Требуется шаблон близкий к www.airpol.ru Шаблон должен отвечать критериям, хорошо освещенным здесь: http://amazonpress.ru/kak-vybrat-platnuyu-temu-wordpress/, ...

    WordPress
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сделать сортировку товара на WordPress

    Необходимо сделать сортировку товара на WordPress , сейчас когда добавляешь новый товар он на последних страницах , а необходимо что бы сортировка была по дате добавления на первых страницах. опыт необходим. ...

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется настроить rss через hootsuite

    Есть сайт наполняемый статьями. К нему подключен feedburner. Нужно настроить вывод статей через сервис hootsuite с rss ленты. В соцсети - facebook, twitter.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Схема проезда для сайта

    Здравствуйте Требуется схема проезда для сайта из google maps Нужно дополнительно прорисовать маршруты и здания. Внутри файлы чего хотелось И какой нужен адрес Предложения либо ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Увеличение количества участников в группе в ВК

    $50

    Требуется увеличить количество участников в группе в Контакте. Интересуют любые способы, кроме запрещенных (спам, боты и т.п.). Может кто-то зарегистрирован на биржах вирусного маркетинга? Самому в этом разбираться времени нет! Или есть какие-то другие варианты ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад