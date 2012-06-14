Подбор шаблона

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ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО (в тексте ниже следует читать www.airpol.ru вместо www.airpol.com)

Подбор платного шаблона, предпочтительно Wordpress, из источников типа http://themeforest.net/ (как пример). Требуется шаблон близкий к www.airpol.ru Шаблон должен отвечать критериям, хорошо освещенным здесь: http://amazonpress.ru/kak-vybrat-platnuyu-temu-wordpress/, быстрым - проверенным на портале типа Gtmetrix.com

WordPress
13 лет назад
Konstbb
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14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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