Размещение ПО в софтварные каталоги

Требуется человек для выполнения сабмита (размещение информации о программном обеспечении в онлайн каталоги). Дается задание, которое нужно выполнить в определенные сроки в удобное время. Оплата - от 30 дол. за один сабмит по web money.

Требования:

- опыт работы с shareware каталогами

- знание английского языка (средний уровень)

- постоянный доступ в Интернет

Более подробную информацию можно получить, написав на [email protected]