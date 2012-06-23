Нужно поправить цвет ссылок в шаблоне Джумла

$50
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Завершен3 заявки111 просмотров

есть сайт на джумле

сделал шаблон на artisteer

и не могу никак поменять цвет ссылок и убрать подчеркивание

прошу помощи

Joomla
13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал грамотно быстро и совершенно бесплатно, что говорит о том что человеку не лень было разобраться в моей проблеме и решить ее! Спасибо большое!
Приятно осознавать, когда человек понимает, что даже самый маленький труд должен быть оплачен.

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Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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