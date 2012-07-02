Привести сайт в нормальное состояние

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок222 просмотра

Необходимо привести сайт в нормальное состояние, без наполнения и раскрутки. Сайт на Joomla. www.urbanplast.com.ua

Joomla
13 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Александр хорошо справился с заданием, все сделал оперативно. Хоть у меня и не было четкого технического задания, Александр все правильно понял и выполнил на "отлично". Кроме этого проконсультировал по другим интересующим меня вопросам. В целом я доволен. Рекомендую.
Четко сформулировал задачу. Всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Было приятно поработать с Денисом. Рекомендую!

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Bob301
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17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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