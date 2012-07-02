Привести сайт в нормальное состояние

Александр хорошо справился с заданием, все сделал оперативно. Хоть у меня и не было четкого технического задания, Александр все правильно понял и выполнил на "отлично". Кроме этого проконсультировал по другим интересующим меня вопросам. В целом я доволен. Рекомендую.