Доработка сайта на Open Real Estate

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Закрытнет заявок106 просмотров

Нужно на основе CMS Open Real Estate (91.202.199.25) сделать аналог sutоchnо.ru (аналогичный функционал (без биллинга), очень похожий дизайн).

Вопросы в проект, пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров