Необходимо привести сайт в нормальное состояние, без наполнения и раскрутки. Сайт на Joomla. www.urbanplast.com.ua
Доработка сайта на Open Real Estate
Нужно на основе CMS Open Real Estate (91.202.199.25) сделать аналог sutоchnо.ru (аналогичный функционал (без биллинга), очень похожий дизайн).
Вопросы в проект, пишите стоимость и сроки.
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