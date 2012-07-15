Наполнение базы данных

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Завершен3 заявки180 просмотров

Требуется наполнение рубрик доски объявлений, нужно заполнить рубрики на скрипте Elite Board 2

я сам уже начал наполнение и рубрика авто с пробегом уже наполовину наполнена пример http://olado.ru/

названия рубрик и разделов надо взять с авито подробнее объясню при переписке.

кто знает как быстро наполнять рубрики (нужно не объявлениями а именно рубриками) приветствуется

Бюджет ограничен хотелось бы узнать цены

13 лет назад
sergindo
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель, все сделано даже быстрее чем надо было, причем за скромную оплату. Всем рекомендую и в дальнейшем буду обращаться.
Отличный заказчик! Четко объяснил задание, по этому все смогла сделать быстро и качественно. Всегда рада сотрудничеству .

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад