Наполнение базы данных

Требуется наполнение рубрик доски объявлений, нужно заполнить рубрики на скрипте Elite Board 2

я сам уже начал наполнение и рубрика авто с пробегом уже наполовину наполнена пример http://olado.ru/

названия рубрик и разделов надо взять с авито подробнее объясню при переписке.

кто знает как быстро наполнять рубрики (нужно не объявлениями а именно рубриками) приветствуется

Бюджет ограничен хотелось бы узнать цены