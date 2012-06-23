Перенос действующего сайта на публичный движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки154 просмотра

Требуется перенести действующий интернет-магазин www.gudklimat.ru на публичный движок либо на joomla virtuemart, либо опенкарт, либо симпла цмс. С вопросами и предложениями обращайтесь аська 590673049 или скайп seo-helps.

JoomlaOpencart
13 лет назад
gud-klimat
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров