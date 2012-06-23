Перенос сайта с Ucoz на DLE или Wordpress

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Необходимо сделать миграцию сайта с Ucoz на DLE или Wordpress.

1) Перенос только информационной части и пользователей.

2) Перенос дизайна не нужен.

3) Форума нет.

Адрес сайта http://mаin-minеcraft.ru/ (пишем руками)

Прошу оставлять заявки только кандидатам с наличием подобных переносов.

Жду ваших цен и сроки.

DLEWordPress
13 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров