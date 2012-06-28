Доработка документа в интернет-магазине phpshop

на моем сайте клиент делает заказ и выбирает оплату "счет в банк" и оформляет заказ

потом к нему на почту приходит оформленный заказ и в конце ссылка на online состояние заказа

так вот в этом online состоянии заказа не выводиться ссылка счет на оплату

если сделать квитанция сбербанка эта ссылка видна и ее можно распечатать

счет в банк нет, можешь сделать и добавить печать и подписать в этот бланк, что бы когда рапечатываешь из online или админки счет был уже с печатью и подписью

"СЧЕТ В БАНК"

необходимо вставить вот эту печать что бы при распечатывании счет выходил с печатью