Необходимо создать и заполнить аккаунты для блога, во всех популярных соц. сетях и сообществах Заявки скрыты Жду от исполнителя стоимость одной регестрации
Программа
Ищется ВЕБ программист
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется перенести действующий интернет-магазин www.gudklimat.ru на публичный движок либо на joomla virtuemart, либо опенкарт, либо симпла цмс. С вопросами и предложениями обращайтесь аська 590673049 или скайп seo-helps.Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать миграцию сайта с Ucoz на DLE или Wordpress. 1) Перенос только информационной части и пользователей. 2) Перенос дизайна не нужен. 3) Форума нет. Адрес сайта ...Закрыт13 лет назад
Требуется наполнение рубрик доски объявлений, нужно заполнить рубрики на скрипте Elite Board 2 я сам уже начал наполнение и рубрика авто с пробегом уже наполовину наполнена пример http://olado.ru/ названия ...Завершен13 лет назад
Нужна помощь специалиста по улучшению юзабилити сайта для повышения конверсии.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно убрать с сайта внешнюю ссылку!!!Прочее9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно на основе CMS Open Real Estate (91.202.199.25) сделать аналог sutоchnо.ru (аналогичный функционал (без биллинга), очень похожий дизайн). Вопросы в проект, пишите стоимость и сроки.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо привести сайт в нормальное состояние, без наполнения и раскрутки. Сайт на Joomla. www.urbanplast.com.uaЗавершен13 лет назад
- $50
есть сайт на джумле сделал шаблон на artisteer и не могу никак поменять цвет ссылок и убрать подчеркивание прошу помощиЗавершен13 лет назад
Перенести сайт с Joomla на DLE - с сохранением урлов (категорий, подкатегорий, новостей). Можно на самый примитивный шаблон, потом его поменяем. ICQ 1332814.Закрыт13 лет назад