Создать аккаунты на сайте и подписать на новости

Есть некий сайт, в котором ежедневно появляется большое кол-во новостей.

Эти новости можно получать по подписке бесплатно (раз в сутки), но количество новостей, приходящее в одном письме, ограничено. Мне надо получать ВСЕ новости, при этом rss там, мягко говоря, не полный.

Итого требуется:

- Создать ~130 е-мейл аккаунтов

- зарегистрировать их на том сайте

- подписать их на новости, каждый со своим фильтром (предоставляю)

- убедиться, что новости приходят

- перенаправить все письма на мой "собирательный" ящик, где их будет читать робот.

- выслать мне табличку с паролями

- получить денюжку :)

Сайт 90% русскоязычный, никаких особых знаний не требуется, просто внимательности и аккуратность. Оставшиеся 10% на другом языке, но дизайн тот же самый, так что проблем не возникнет.

Господа СЕОшники, писать скрипты для автоматизации этого процесса вряд ли имеет смысл, т.к. работа разовая.

Если есть вопросы/непонятки - не стесняемся задавать. Варианты оплаты оговариваем заранее (предпочитаю СБС, но не обязательно). Срок - неделя, хотя, если постараетесь - за день-два уложитесь (по собственному опыту)