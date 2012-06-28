Установлен vBulletin 3.8.4 Было всё нормально, но буквально несколько дней назад, перестал работать данный модуль - "Cyb - Advanced Forum Statistics" Сам модуль на форуме отображается, но вместо статистики написано - Загрузка... И ...
Создать аккаунты на сайте и подписать на новости
Есть некий сайт, в котором ежедневно появляется большое кол-во новостей.
Эти новости можно получать по подписке бесплатно (раз в сутки), но количество новостей, приходящее в одном письме, ограничено. Мне надо получать ВСЕ новости, при этом rss там, мягко говоря, не полный.
Итого требуется:
- Создать ~130 е-мейл аккаунтов
- зарегистрировать их на том сайте
- подписать их на новости, каждый со своим фильтром (предоставляю)
- убедиться, что новости приходят
- перенаправить все письма на мой "собирательный" ящик, где их будет читать робот.
- выслать мне табличку с паролями
- получить денюжку :)
Сайт 90% русскоязычный, никаких особых знаний не требуется, просто внимательности и аккуратность. Оставшиеся 10% на другом языке, но дизайн тот же самый, так что проблем не возникнет.
Господа СЕОшники, писать скрипты для автоматизации этого процесса вряд ли имеет смысл, т.к. работа разовая.
Если есть вопросы/непонятки - не стесняемся задавать. Варианты оплаты оговариваем заранее (предпочитаю СБС, но не обязательно). Срок - неделя, хотя, если постараетесь - за день-два уложитесь (по собственному опыту)
Выбранный исполнитель
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