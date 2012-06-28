Работа с интернет-магазинами

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка202 просмотра

Требуется размещать модуль на сайтах интернет магазинов, с нашей информацией, модуль написан. Работа, связь с программистом интернет магазина, договориться о времени совместной работы, и собственно сама установка, если потребуется, по просьбе клиента что то дописать, надо дописать. CMS у всех разные, работать надо будет со всеми.

Обязательные условия: проживание в Москве, возможность работать в дневное время, соблюдение сроков.

Оплата 500-1500р. за установленный модуль.

13 лет назад
Makis_2012
Максим 
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Форма заказа в виде таблицы

    $50

    Нужно создать форму заказа в виде таблицы http://mwstore.ru/catalog/optovikam.php вот такую, только в пустые клеточки человек должен вписывать количество товара.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Прототип сайта

    $150

    Требуется создание прототипа сайта на основе технического задания. Также будет необходима помощь в “отлове” подводных камней в ТЗ (где-то что-то не учтено, что-то можно толковать двояко и т.д. ) чтобы при программировании не ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать аккаунты на сайте и подписать на новости

    Есть некий сайт, в котором ежедневно появляется большое кол-во новостей. Эти новости можно получать по подписке бесплатно (раз в сутки), но количество новостей, приходящее в одном письме, ограничено. Мне надо получать ВСЕ новости, при ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Vbulletin: Cyb - Advanced Forum Statistics

    Установлен vBulletin 3.8.4 Было всё нормально, но буквально несколько дней назад, перестал работать данный модуль - "Cyb - Advanced Forum Statistics" Сам модуль на форуме отображается, но вместо статистики написано - Загрузка... И ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание электронных рассылок + кнопок

    $50

    - Создание и редактирование форм подписки для электронных рассылок (автоматически в системе Smartresponder) - Размещение форм на сайтах - Создание кнопок "Купить" (автоматически в системе Ecommtools) - Размещение этих кнопок на сайтах ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Закончить сайт

    $20

    Доброго дня. Требуется закончить сайт магазина рукоделия (наполнить готовыми текстами) и составить краткую инструкцию пользователя админкой, чтобы можно было добавлять новости и редактировать галерею. Прошлый исполнитель проект не доделал. На чем это чудо сделано - ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос с Joomla на PHPShop Enterprise

    Необходимо перенести сайт i-estetist.ru с Joomla 1.7.3 Virtuemart 2.0.0 на PHPShop Enterprise с сохранением дизайна. Указать сроки работы и стоимость? Просьба отвечать тем кто имел опыт работы с PHPShop.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка документа в интернет-магазине phpshop

    $10

    на моем сайте клиент делает заказ и выбирает оплату "счет в банк" и оформляет заказ потом к нему на почту приходит оформленный заказ и в конце ссылка на online состояние заказа так ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос действующего сайта на публичный движок

    $50

    Требуется перенести действующий интернет-магазин www.gudklimat.ru на публичный движок либо на joomla virtuemart, либо опенкарт, либо симпла цмс. С вопросами и предложениями обращайтесь аська 590673049 или скайп seo-helps.

    JoomlaOpencart
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад