Работа с интернет-магазинами

Требуется размещать модуль на сайтах интернет магазинов, с нашей информацией, модуль написан. Работа, связь с программистом интернет магазина, договориться о времени совместной работы, и собственно сама установка, если потребуется, по просьбе клиента что то дописать, надо дописать. CMS у всех разные, работать надо будет со всеми.

Обязательные условия: проживание в Москве, возможность работать в дневное время, соблюдение сроков.

Оплата 500-1500р. за установленный модуль.