Прототип сайта

Требуется создание прототипа сайта на основе технического задания. Также будет необходима помощь в “отлове” подводных камней в ТЗ (где-то что-то не учтено, что-то можно толковать двояко и т.д. ) чтобы при программировании не возникло вопросов с исполнителем . Приложение в котором будет создаваться прототип не имеет особенного значения, желательно Axure.

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