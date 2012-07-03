Бюджет по договоренности семантическое ядро для поиска дилеров Из всего списка платных ресурсов по размещению франшиз выберите пожалуйста отвечающие следующим условиям: 1) сайты, которые выдаются в первой 10-ке в Яндексе ...
Сделать видеоплеер на html5 из готового flash
Сделать (перекодировать) видеоплеер на html5 из готового flash плеера.
Срок – 1 вечер. Оплата только по факту выполненной работы.
Пишите в асю 395607781
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